У понеділок, 19 грудня, відбудеться похорон Сініші Міхайловіча, який помер після тривалої боротьби з лейкемією.

Сініші Міхайловіча не стало 16 грудня у віці 53 роки. Легенда Серії А програв боротьбу за життя, не зумівши здолати лейкемію.

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Церемонія прощання з сербом відбудеться у неділю, 18 грудня у Римі. Кожен охочий може віддати шану екс-гравцю Роми, Лаціо та Інтера. Для цього у центрі італійської столиці відкрили спеціальний похоронний будинок, який відчинений для відвідувачів з 10 до 18 години, повідомляє Corriere dello Sport.

Поховають Міхайловіча 19 грудня теж у Римі. Церемонія розпочнеться об 11:00 за місцевим часом. На честь померлого футболіста і тренера всі матчі в Італії, заплановані на ці вихідні, розпочнуться із хвилини мовчання.

Ще у 2019 році Міхайловічу діагностували лейкемію. Фахівець пройшов лікування, після якого хвороба відступила, але навесні 2022-го у нього стався рецидив. Сініша виступав за Войводину, Црвену Звезду, Рому, Сампдорію, Лаціо та Інтер. Тренував Болонью, Катанію, Фіорентину, збірну Сербії, Сампдорію, Мілан, Торіно та лісабонський Спортінг.

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