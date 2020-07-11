Смалийчук увеличил сумму премиальных за победу над Рухом для Черноморца

Ведущий программы "Футбольный формат" Андрей Малиновский назвал сумму, которую получит одесская команда в случае победы над львовянами.

"Ставки в Первой лиге стали еще выше. Рух следующий матч играет в Одессе против Черноморца и "моряки", в случае победы, получат от Олега Смалийчука 1 млн гривен.

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И это, безусловно, супермотивация. Про ничью ничего не известно, а вот победа оценивается в два раза больше, чем заявлялось ранее", – сказал Малиновский в программе "Футбольный формат".

Напомним, ранее совладелец Карпат Олег Смалийчук заявил, что любая команда Первой лиги, которая победит Рух, получит от него бонус в размере 500 тыс. гривен.

К слову, поединок в Одессе состоится уже сегодня, 11 июля. Начало в 19:30.

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