Смалійчук збільшив суму преміальних за перемогу над Рухом для Чорноморця

Ведучий програми "Футбольний формат" Андрій Малиновський назвав суму, яку отримає одеська команда у разі перемоги над львів'янами.

"Ставки у Першій лізі стали ще вищими. Рух наступний матч грає в Одесі проти Чорноморця і "моряки", у разі перемоги, отримають від Олега Смалійчука 1 мільйон гривень.

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І це, безумовно, супермотивація. За нічию нічого не відомо, а от перемога оцінюється вдвічі більше, ніж заявлялось раніше", – сказав Малиновський у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, раніше співвласник Карпат Олег Смалійчук заявив, що будь-яка команда Першої ліги, яка переможе Рух, отримає від нього бонус у розмірі 500 тис. гривень.

До слова, поєдинок в Одесі відбудеться вже сьогодні, 11 липня. Початок о 19:30.

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