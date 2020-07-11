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Смалійчук збільшив суму преміальних за перемогу над Рухом для Чорноморця

10:03 - Читать на русском
Смалійчук збільшив суму преміальних за перемогу над Рухом для Чорноморця
Чорноморець – Рух / Фото з відкритих джерел

Ведучий програми "Футбольний формат" Андрій Малиновський назвав суму, яку отримає одеська команда у разі перемоги над львів'янами.

 

"Ставки у Першій лізі стали ще вищими. Рух наступний матч грає в Одесі проти Чорноморця і "моряки", у разі перемоги, отримають від Олега Смалійчука 1 мільйон гривень.

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І це, безумовно, супермотивація. За нічию нічого не відомо, а от перемога оцінюється вдвічі більше, ніж заявлялось раніше", – сказав Малиновський у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, раніше співвласник Карпат Олег Смалійчук заявив, що будь-яка команда Першої ліги, яка переможе Рух, отримає від нього бонус у розмірі 500 тис. гривень.

До слова, поєдинок в Одесі відбудеться вже сьогодні, 11 липня. Початок о 19:30.

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Теги
Перша ліга Відеоновини футбольні фінанси Рух Рух Чорноморець - Рух Чорноморець Чорноморець Олег Смалійчук
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