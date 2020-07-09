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УАФ открыла дело против Смалийчука за попытку стимулировать соперников Руха, – СМИ

13:16 - Читати українською
УАФ открыла дело против Смалийчука за попытку стимулировать соперников Руха, – СМИ
Олег Смалийчук и Петр Дыминский / фото из соцсетей

Комитет этики и честной игры УАФ рассмотрит высказывания совладельца Карпат, который заявлял о готовности платить клубам Первой лиги за победы над Рухом.

Олег Смалийчук может получить наказание за свои высказывания. Его слова о готовности заплатить 600 тысяч за победу над Рухом рассмотрит КДК УАФ. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

Карпаты официально исключены из УПЛ

К слову, сегодня КДК УАФ объявил решение об исключении Карпат из УПЛ за две неявки на матчи без уважительных причин. Будущее львовского клуба остается неизвестным – не исключено, что "львы" потеряют профессиональный статус.

Как известно, Смалийчук стал совладельцем Карпат, приобретя долю Петра Дыминского. Другим совладельцем "зелено-белых" является компания, которую связывают с Игорем Коломойским.

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Теги
УАФ Олег Смалийчук Комитет этики и честной игры УАФ Рух Рух ТаТоТаке Карпаты Карпаты
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