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Смалийчук резко прокомментировал скандал вокруг матча с Мариуполем

17:10 117 Читати українською
Смалийчук резко прокомментировал скандал вокруг матча с Мариуполем
Олег Смалийчук / Фото Вацко Live

Владелец Карпат Олег Смалийчук опроверг теорию, что львовский клуб пытается сорвать доигрывание УПЛ из-за коронавируса.

 

"Мы согласны на техническое поражение. Мы призываем не останавливать чемпионат. Мы создавали нашу историю только на футбольных полях.

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Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: Мы – Карпаты. Вы – га*но! Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба", – написал Смалийчук в Facebook.

Напомним, "зелено-белые" подтвердили, что в команде несколько игроков сдали положительный тест на коронавирус, из-за чего поединок против Мариуполя отменили. После 23-х туров УПЛ львовяне расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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Олег Смалийчук коронавирус Карпаты - Мариуполь Карпаты Карпаты
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