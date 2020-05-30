Карпаты – Мариуполь: львовяне не будут оспаривать возможное техническое поражение

Львовский клуб выступил с официальным заявлением относительно матча 24-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Карпаты не позволят никому манипулировать результатами тестирования и выносить унизительные гипотезы. Карпаты, как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и намерены получить лайки и репосты, придумывая самые разные версии относительно, якобы нашего желания сорвать чемпионат.

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Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов – дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать Карпатам техническое поражение из-за не проведенного матча против ФК Мариуполь, мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем", – говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, "зелено-белые" подтвердили, что в команде несколько игроков сдали положительный тест на коронавирус, из-за чего поединок против Мариуполя отменили. После 23-х туров УПЛ львовяне расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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