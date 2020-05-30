Смалійчук різко прокоментував скандал навколо матчу з Маріуполем

Власник Карпат Олег Смалійчук різко заперечив теорію, що львівський клуб намагається зірвати догравання УПЛ через коронавірус.

"Ми згідні на технічну поразку. Ми закликаємо не зупиняти чемпіонат. Ми творили нашу історію тільки на футбольних полях.

Карпати – Маріуполь: львів'яни не оскаржуватимуть можливу технічну поразку

Хочу нагадати авторам теорій змов, любителям порпатися в брудних трусах і договірняків в кабінетах: Ми – Карпати. Ви – гі*но! Ми нікому не дозволимо паплюжити імідж нашого клубу", – написав Смалійчук у Facebook.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували. Після 23-х турів УПЛ львів'яни розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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