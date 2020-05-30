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Смалійчук різко прокоментував скандал навколо матчу з Маріуполем

17:10 532 Читать на русском
Смалійчук різко прокоментував скандал навколо матчу з Маріуполем
Олег Смалійчук / Фото Вацко Live

Власник Карпат Олег Смалійчук різко заперечив теорію, що львівський клуб намагається зірвати догравання УПЛ через коронавірус.

 

"Ми згідні на технічну поразку. Ми закликаємо не зупиняти чемпіонат. Ми творили нашу історію тільки на футбольних полях.

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Хочу нагадати авторам теорій змов, любителям порпатися в брудних трусах і договірняків в кабінетах: Ми – Карпати. Ви – гі*но! Ми нікому не дозволимо паплюжити імідж нашого клубу", – написав Смалійчук у Facebook.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували. Після 23-х турів УПЛ львів'яни розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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Олег Смалійчук коронавірус Карпати - Маріуполь Карпати Карпати
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