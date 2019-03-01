Смалійчук оголосив про відхід з посади віце-президента Карпат через скандальне відео

Олег Смалійчук заявив, що покидає посаду віце-президента Карпат.

"Прошу вибачення у всіх вболівальників футболу і особливо у тих, чиї діти дивились це відео. За свої слова і вчинки потрібно відповідати. З цього моменту я вже не віце-президент ФК Карпати.

"Зараз – найбільш збалансована команда з моменту мого приходу в Карпати", – Смалійчук оцінив трансферну кампанію клубу

Дякую усім за підтримку. Це був дійсно крутий період мого життя. Приходьте на дербі, любіть футбол. Зустрінемось на фан-секторі. Вперед, леви", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

До слова, нещодавно у мережу потрапило відео, де функціонер разом з фанатами Карпат брутально вилаяв ФК Львів. Нагадаємо, Смалійчук став віце-президентом Карпат 20 листопада 2017 року.