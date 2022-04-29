Відомий український тренер не бачить проблеми в тому, що у 2002 році провів кілька місяців на території сусідньої країни.

Нагадаємо, нещодавно між Мироном Маркевичем та Ігорем Суркісом відбулася заочна словесна перепалка. Тренер назвав президента Динамо українофобом, а той заявив, що хай Маркевич поверне гроші, зароблені в Росії (Мирон Богданович у 2002-му нетривалий час очолював Анжи).

Суркіс різко відповів Маркевичу на звинувачення в українофобії: "Нехай він спочатку поверне гроші, які заробив у Росії"

"Чи шкодую, що поїхав у Росію? Я шкодую, що прийняв цю команду, бо там шансів майже не було. По-перше, це було 20 років тому. Я там працював три місяці. Батько помер, я все кинув і поїхав додому.

Чув дзвін, та не знає, де він. Просто смішно про це говорити. Треба було знайти трохи інші аргументи", – розповів Маркевич в ефірі YouTube-каналу Pressing.

"Я – українець до мозку кісток". Правила життя Мирона Маркевича