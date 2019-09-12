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"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – игроки Динамо о встрече с военными моряками

09:45 26 Читати українською
"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – игроки Динамо о встрече с военными моряками
Миккель Дуелунд и Карлос Де Пена на встрече с военными / фото ФК Динамо Киев

Игроки киевского Динамо Денис Бойко и Миккель Дуелунд поделились впечатлениями от визита к освобожденным из плена военных моряков.

"Эти ребята настоящий пример для всех, как нужно любить и защищать нашу Страну. Безграничная благодарность Вам за ваш поступок, за вашу несокрушимую волю и за ваш патриотизм!", – поделился Бойко в своем Instagram.

Игроки Динамо посетили освобожденных из плена военных моряков

Другой игрок Динамо, Миккель Дуелунд, также выложил фото со встречи, подписав его: "Сегодня мы встретили настоящих героев Украины".

Напомним, вчера игроки киевского Динамо посетили военный госпиталь, где встретились с моряками, которых уволили из российского плена.

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