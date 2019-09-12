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У Динамо прокоментували чутки про бажання двох гравців покинути клуб

10:09 2889 Читать на русском
У Динамо прокоментували чутки про бажання двох гравців покинути клуб
Міккель Дуелунд / фото: ФК Динамо Київ

Журналіст Динамо TV Андрій Шахов-молодший прокоментував чутки про бажання Беньяміна Вербіча та Міккеля Дуелунда покинути київський клуб.

"Сьогодні в ЗМІ запустили чергову "качку", мовляв, Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич, нібито незадоволені тренерським штабом і хочуть розірвати контракт з Динамо.

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У першій половині дня бачився з Дуелундом і показав йому цю "новину". Реакція була передбачуваною – Міккель передає полум'яний привіт автору цієї маячні. Крім усього іншого, він зізнався, що дуже полюбив Київ, Україна та Динамо, в якому знайшов близьких друзів. Його майбутнє – Київ", – зазначив Шахов-молодший на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що раніше з'явились чутки, нібито Вербіч та Дуелунд незадоволені навантаженнями від нового тренерського штабу та бажають покинути клуб.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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