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Слован выкупил форварда Зари

7 января 20:50 608 Читати українською
Слован выкупил форварда Зари
Рафаэль Рата (в центре) / Фото из открытых источников

Луганский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке и упорядочивает свой состав.

Нападающий луганской Зари Рафаэль Ратау заключил полноценный контракт с братиславским Слованом, сообщает издание Zarya.lg.ua.

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24-летний форвард последний год играл за словацкую команду на правах аренды. Бразилец стал с клубом чемпионом Словакии и выступал в групповом этапе Лиги Европы.

Детали соглашения пока не сообщаются. Форвард уже готовится к весенней части сезона в составе Слована. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, Ратау перешел в Зарю из бразильского клуба Оэсте в июле 2018 года за 200 тысяч евро.

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