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Заря сделала запрос о трансфере нападающего болгарского ЦСКА 1948

6 января 16:25 539 Читати українською
Заря сделала запрос о трансфере нападающего болгарского ЦСКА 1948
Денислав Александров / фото из открытых источников

Луганская Заря заинтересовалась форвардом болгарского ЦСКА 1948 Дениславом Александровым.

"Мы получали предложение от Ариса, но отклонили его. Оно не соответствует нашим ожиданиям. Теперь есть запрос от Зари. Но мы предпочитаем сохранять наших футболистов, у нас серьезные цели. Хотим создать сильную команду.

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Нужно, чтобы мы получили предложение, от которого невозможно отказаться. Конечно, мы поговорили с Александровым, он доволен пребыванием в клубе, хочет проявить себя", – цитирует президента ЦСКА 1948 Добрина Генова Sportal.bg.

Отметим, что Александров является воспитанником Лудогорца. В начале 2019-го он в статусе свободного агента подписал контракт с ЦСКА 1948, который выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Болгарии. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 17 матчей и забил 4 гола.

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