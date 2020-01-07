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Слован викупив форварда Зорі

20:50 2351 Читать на русском
Слован викупив форварда Зорі
Рафаель Ратау (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Луганський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку і впорядковує свій склад.

Нападник луганської Зорі Рафаель Ратау уклав повноцінний контракт з братиславським Слованом, повідомляє видання Zarya.lg.ua.

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24-річний форвард останній рік грав за словацьку команду на правах оренди. Бразилець став з клубом чемпіоном Словаччини і виступав у груповому етапі Ліги Європи.

Деталі угоди наразі не повідомляються. Форвард вже готується до весняної частини сезону у складі Слована. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Ратау перейшов у Зорю з бразильського клубу Оесте у липні 2018 року за 200 тисяч євро.

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