Словакия – Украина: стала известна официальная заявка подопечных Шевченко на матч Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал заключительный список игроков на матч против Словакии.
Все 23 футболиста сборной Украины, прилетевшие в Трнаву, попали в заявку на поединок Лиги наций против сборной Словакии, сообщает официальный сайт ФФУ.
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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).
Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Марьян Швед (Карпаты).
Нападающий: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Андрей Борячук (Мариуполь).
Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.
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