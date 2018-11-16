Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

В заключительном для нас туре Лиги наций УЕФА 2018/2019 сборная Словакии примет Украину. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Словакия – Украина

16 ноября, 21:45, Трнава, стадион им. Антона Малатинскего

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Телетрансляция на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборная Украины завершает успешный старт в Лиге наций матчем, который в контексте положения в группе не имеет для "сине-желтых" турнирного значения. Победой над чехами в Харькове команда Андрея Шевченко обеспечила себе первое место в группе, что позволило привезти в Трнаву существенное количество интересных молодых исполнителей из УПЛ. Для словаков ситуация противоположная: в случае поражения они очень сильно рискуют вылететь в низший дивизион; для выживания нужно будет громить чехов, которые в третьем туре уверенно вынесли своих соседей – да и вообще стали играть неплохо. Словом, мотивационная составляющая на стороне нашего соперника, но "жёлто-синие" должны это компенсировать определёнными особенностями подготовки.

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В первую очередь, в глаза бросается необычная заявка: в ней нашлось место Виталию Миколенко, Марьяну Шведу, Сергею Болбату, Андрею Борячуку, Владиславу Кулачу, Виктору Коваленко и Николаю Шапаренко – словом, проспектам, которые сейчас на ходу в УПЛ. Конечно, не все из них дебютанты, не все из них сыграют и не все из них попали бы в команду при наличии турнирных задач, но работа системы "классно выступал – попал в сборную" не может не радовать. Работает она и в другую сторону, ведь даже не был вызван Ярослав Ракицкий, откровенно проваливший последние поединки. Другой особенностью подготовки к Словакии стала тактика: Александр Караваев поделился в одном из интервью инсайдом про то, что сборная наигрывает новую расстановку и будет экспериментировать. Что ж, Андрей Николаевич имеет на это право – группа всё равно уже наша.

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Сборной Словакии крайне важно переиграть Украину в матче Лиги наций

Словакия после поражений Украине и Чехии осталась без Яна Козака, с которым прошла огонь, воду и чемпионат Европы, назначив главным тренером Павела Гапала – хотя экс-наставник предлагал своего ассистента Штефана Тарковича. 49-летний чешский специалист три года работал со словацкой молодёжкой, но наибольшим его успехом был сезон 2009/2010, в котором удалось вывести в групповой этап Лиги чемпионов скромную Жилину. В сборной он начал с возвращения Мирослава Стоха, которого из-за личного конфликта Ян Козак игнорировал, и подтягивания талантливой молодёжи – в частности, 22-летнего защитника Копенгагена Дениса Вавро. Интересной персоной является и 24-летний нападающий Нюрнберга Адам Зреляк, который восстановился после травмы и в первых четырёх матчах в Германии оформил 2+1 по системе гол+пас. В целом же в распоряжении Гапала очень интересная и даже сильная команда, которую только нужно вывести из чёрной полосы – и словаки на это настроены просто невероятно.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Словакия и Украина провели между собой семь поединков, из которых три завершились победой нашей сборной, а ещё три – вничью. В официальных турнирах у нас по одной победе, ничье и поражению.

2. Общий счёт противостояния – 6:8 в пользу сборной Украины.

3. Ни один матч между сборными Словакии и Украины не завершался с разницей более, чем в один мяч.

4. Лишь дважды сборные Словакии и Украины забили в очном поединке больше, чем два мяча. В 2009 году в товарищеском турнире на Кипре "жёлто-синие" победили со счётом 2:3, а в 2017-м – выиграли во Львове со счётом 2:1.

5. Команды провели четыре из семи встреч в последние четыре года. Лучший бомбардир очных матчей за этот период стал Андрея Ярмоленко – он единственный, кому удалось забить 2 гола.

6. Беспроигрышная серия сборной Украины составляет уже девять матчей, из которых шесть завершились победами.

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Кадровая ситуация

Словаки понесли одну существенную потерю – и её причина шокирует. 22-летний защитник Любомир Шатка перед прибытием в лагерь национальной команды стал жертвой жестокого нападения в Братиславе – игроку Дунайской Стреды выбили несколько зубов и сломали челюсть, а дополнительное обследование выявило ещё и сотрясение мозга. Кроме того, есть вопросы касательно участия в игре центрхава Сельты Станислава Лоботки, который ушиб лодыжку. Больше травмированных в составе сборной Словакии нет, но есть дисквалифицированные – на матч против Украины не будет заявлен защитник Марселя Томаш Губочан, который перебрал жёлтых карточек.

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У сборной Украины проблем также немного. Андрей Шевченко не может рассчитывать на помощь Богдана Бутко, который получил травму голеностопа и ближайшие поединки точно пропустит. Василий Кравец также пролетел мимо матча, досрочно завершив тренировку из-за защемления мышцы поясничного отдела и покинув лагерь сборной. Ну, и про отсутствие Марлоса и Андрея Ярмоленко не стоит забывать, но их не было даже в списке вызванных игроков.

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Ориентировочный состав на матч Словакия – Украина

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шкриньяр, Шкртел, Ганцко – Куцка, Грегуш – Руснак, Хамшик, Мак – Немец

Украина: Лунин – Караваев, Бурда, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Цыганков, Коноплянка – Яремчук

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Сборная Словакии невероятно мотивирована на матч против Украины, что и не удивительно. Во-первых, в случае сегодняшнего поражения остаться в Лиге В ей будет очень трудно, хотя и реально. Во-вторых, команда существенно задолжала собственным болельщикам: если не вспоминать о победе над датскими любителями, то последний выигранный словаками матч датируется мартом. Если же принимать во внимание матчи с более приличными сборными (при всём уважении к ОАЭ и Таиланду), то такая состоялась аж в ноябре прошлого года – Норвегия была минимально переиграна в товарняке благодаря голу в компенсированное арбитром время. Впрочем, это уже прошлая история под руководством предыдущего тренера.

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Сборная Словакии – фаворит матча против Украины

Сборная Словакии – очень сильная сборная, составленная из футболистов Интера, Наполи, Герты и середняков топ-лиг. Против неё будет выступать хоть и не резервный, но точно облегчённый молодёжью состав, который будет играть по новой схеме и без особой ответственности за результат. Неудивительно, что букмекеры считают Украину андердогом встречи, однако в этом ничего страшного нет: турнирные задачи в группе Лиги наций наши игроки уже решили, поэтому возможность экспериментировать и просмотреть таких исполнителей, как Марьян Швед или Виталий Миколенко – это даже больше победа, чем просто три очка. Как говорится, "война – ерунда; главное – манёвры". Сегодня Словакия – фаворит.

Михаил Юхименко, Футбол 24