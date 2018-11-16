Словаччина – Україна: стала відома офіційна заявка підопічних Шевченка на матч Ліги націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав заключний список гравців на матч проти Словаччини.
Усі 23 футболісти збірної України, які прилетіли в Трнаву, потрапили в заявку на поєдинок Ліги націй проти збірної Словаччини, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Левченко назвав гравців, яких бракує збірній України – несподіваний вибір
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі – Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).
Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Мар'ян Швед (Карпати).
Нападник: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Андрій Борячук (Маріуполь).
Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.
Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй