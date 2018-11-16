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Словаччина – Україна: стала відома офіційна заявка підопічних Шевченка на матч Ліги націй

10:52 1745 Читать на русском
Словаччина – Україна: стала відома офіційна заявка підопічних Шевченка на матч Ліги націй
Збірна України / Фото ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав заключний список гравців на матч проти Словаччини.

Усі 23 футболісти збірної України, які прилетіли в Трнаву, потрапили в заявку на поєдинок Ліги націй проти збірної Словаччини, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі – Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Мар'ян Швед (Карпати).

Нападник: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Андрій Борячук (Маріуполь).

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
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год
:
8
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Україна
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Теги
Ліга націй Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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