Левченко назвал игроков, которых не хватает сборной Украины – неожиданный выбор

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями относительно матча Лиги наций против Словакии.

"Давления из-за результата нет, все происходит в позитивной обстановке. Это, кстати, идеальный вариант для проверки в боевых условиях ребят, которые не так часто попадают в состав или новичков.

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Мне непонятно, почему не вызывают Костевич из Леха. По уровню чемпионат Польши неплохой, и украинский защитник почти все время в основном составе. Чигринский на хорошем счету в греческом АЕКе. Я уже не говорю о Безусе, который хоть только оправился от травмы, но в текущем чемпионате Бельгии является одним из лидеров Сент-Трюйдена", – цитирует Левченко издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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