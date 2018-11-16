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Левченко назвал игроков, которых не хватает сборной Украины – неожиданный выбор

09:59 183 Читати українською
Левченко назвал игроков, которых не хватает сборной Украины – неожиданный выбор
Евгений Левченко / Фото из соцсетей

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями относительно матча Лиги наций против Словакии.

"Давления из-за результата нет, все происходит в позитивной обстановке. Это, кстати, идеальный вариант для проверки в боевых условиях ребят, которые не так часто попадают в состав или новичков.

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Мне непонятно, почему не вызывают Костевич из Леха. По уровню чемпионат Польши неплохой, и украинский защитник почти все время в основном составе. Чигринский на хорошем счету в греческом АЕКе. Я уже не говорю о Безусе, который хоть только оправился от травмы, но в текущем чемпионате Бельгии является одним из лидеров Сент-Трюйдена", – цитирует Левченко издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
10
час
:
23
мин
Украина
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Теги
Украина Украина Сборная Украины Словакия - Украина Роман Безус Роман Безус Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Владимир Костевич Владимир Костевич Евгений Левченко
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