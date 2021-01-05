Главный тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо настраивался на матч против Бока Хуниорс, как на войну.

Вечные соперники расписали ничью в матче турнира Диего Марадоны, но наставник "миллионеров" не мог успокоиться даже после финального свистка.

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Гальярдо "напихал" защитнику Роберту Рохасу, который на 86 минуте не сдержал Карлоса Тевеса и позволил ветерану отдать голевую передачу на Вилью."Сломай ему ногу! Будь жестче, черт побери", – камера поймала тираду Гальярдо в адрес подопечного.

Напомним, что битва Боки и Ривера завершилась ничьей 2:2, а в составе обеих команд удалили по одному игроку.

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