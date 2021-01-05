Головний тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо налаштовувався на матч проти Бока Хуніорс, наче на війну.

Запеклі суперники розписали нічию в матчі турніру Дієго Марадони, але керманич "мільйонерів" не міг заспокоїтися навіть після фінального свистка.

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Гальярдо "напхав" захиснику Роберту Рохасу, який на 86 хвилині не стримав Карлоса Тевеса і дозволив ветерану віддати гольову передачу на Вілью. "Зламай йому ногу! Будь жорсткішим, чорт забирай", – камера впіймала тираду Гальярдо на адресу підопічного.

Нагадаємо, що битва Боки і Рівера завершилася нічиєю 2:2, а у складі обох команд вилучили по одному гравцю.

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