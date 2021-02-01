Накануне футболист прибыл в Бергамо для завершения перехода. Сегодня 24-летний полузащитник сборной Украины поставил свою подпись под соглашением с Аталантой, которое рассчитано до лета 2025 года.

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Аталанта уже объявила о трансфере на своих клубных ресурсах, а также сдала контракт Коваленко на хранение в Лигу кальчо, сообщает официальный сайт Серии А. Шахтер получит за своего воспитанника 700 тысяч евро компенсации.

Напомним, в текущем сезоне Коваленко провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году. С тех пор вместе с дончанами успел четыре раза стать чемпионом Украины, завоевать четыре национальных Кубка и два Суперкубка.

Отметим, что за итальянский клуб выступает еще один игрок сборной Украины. Руслан Малиновский перебрался в Аталанту летом 2019 года.

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