"Следующий шаг – АПЛ": Вернидуб оценил перспективы Малиновского в Серии А

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от трансфера Руслана Малиновского в Аталанту.

"Уверен, Малиновский хорошо себя проявит в Серии А из-за своей харизмы и характера. Верю, он придаст изюминку в игру команды. Его видение поля, выполнение передач и стандартов станут большим плюсом для Аталанты.

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В свое время у него были проблемы с лишним весом, но мы это вместе победили. Он очень сердился на тренерский штаб и на меня лично из-за того, что мы наблюдали за ним и заставляли держать себя в рамках. Но это только усилило его характер и сделало сильнее.

По возвращении в Шахтер и после перехода в Генк он еще больше себя развил. У него был сложный период, когда он получил травму в Бельгии. Думаю, никто не верил, что Руслан сможет сыграть на таком же уровне. Но он доказал, что сильный духом.

Последующем его шагом должна стать минимум АПЛ", – сказал Вернидуб в шоу" ТаТоТаке".

Напомним, Малиновский защищал цвета Зари под руководством Вернидуба в 2014-2015 годах.

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