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"Наступний крок – АПЛ": Вернидуб оцінив перспективи Маліновського в Серії А

20:06 625 Читать на русском
"Наступний крок – АПЛ": Вернидуб оцінив перспективи Маліновського в Серії А
Руслан Маліновський / Фото УАФ

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями від трансферу Руслана Маліновського в Аталанту.

"Впевнений, Маліновський добре себе проявить в Серії А через свою харизму та характер. Вірю, він додасть родзинку в гру команди. Його бачення поля, виконання передач і стандартів стануть великим плюсом для Аталанти.

Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчі

Свого часу у нього були проблеми із зайвою вагою, але ми це спільно побороли. Він дуже сердився на тренерський штаб та на мене особисто через те, що ми спостерігали за ним і змушували тримати себе в рамках. Але це тільки посилило його характер і зробило сильнішим.

Після повернення в Шахтар і переходу в Генк він ще більше себе розвинув. У нього був складний період, коли він отримав травму в Бельгії. Думаю, ніхто вже не вірив, що Руслан зможе зіграти на такому ж рівні. Але він довів, що сильний духом.

Наступному його кроком повинна стати мінімум АПЛ", – сказав Вернидуб в шоу "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Маліновський захищав кольори Зорі під керівництвом Вернидуба у 2014-2015 роках.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

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Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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