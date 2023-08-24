Славия Прага в рамках плей-офф квалификации ЛЕ принимает Зорю. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между пражской Славией и луганской Зарёй пройдёт в Чехии на стадионе "Эден Арена". Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени. Телетрансляцию проведёт канал УНИАН, Youtube-трансляция от FootballHub доступна в этой новости на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Славия Прага:

Заря:

Славия Прага – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы