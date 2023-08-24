Славія Прага – Зоря: стартові склади та відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги Європи
18:49 - Читать на русском
Славія Прага в рамках плей-офф кваліфікації ЛЄ приймає Зорю. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА між празькою Славією та луганською Зорею пройде у Чехії на стадіоні "Еден Арена". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Телетрансляцію проведе канал УНІАН, Youtube-трансляція від FootballHub доступна в цій новині на "Футбол 24".
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Стартові склади
Славія Прага:
Зоря:
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