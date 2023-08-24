"На их месте должен был быть я!". Именно такими словами футболисты СК Днепр-1 могут описать противостояние Славии против Зари в битве за Лигу Европы. Если бы "желто-черные" прошли чехов, то Украина бы гарантированно получила еще одну команду в еврокубках – если проигрываешь в плей-офф квалификации ЛЕ, то приземляешься в группе Лиги конференций.

К сожалению, первого за 14 лет украинского противостояния в Европе не произошло. Славия оказалась не по зубам днепровцам. Пражский коллектив еще многим обрежет крылья – нынешняя команда Индржиха Трпишовски демонстрирует высокую интенсивность работы на мяче и без него, создает приличное количество моментов и поражает гибкостью в атакующей работе.

По ходу атаки нападающие и "десятки" появляются на разных позициях. Фулбеки работают едва ли не на одной линии с форвардами, а опорники регулярно врываются в штрафную и зоны перед ней. При этом Славию нельзя обвинить в дисбалансе – система подстраховок работает качественно. Перестраиваются чехи своевременно и дисциплинированно, поэтому поймать их на контратаке непросто.

В общем, в глаза бросается обученность и сыгранность чешского коллектива. Показательно, что даже при игре в меньшинстве пражане не растерялись – подопечные Индржиха Трпишовски знали, что и как делать. Как следствие, вдесятером Славия доминировала, забив в ворота СК Днепр-1 третий гол, едва не забив четвертый и почти ничего не позволив в собственной штрафной.

Словом, вы и так все видели. По уровню организации команда даже лучше сенсационного Панатинаикоса, который прошел СК Днепр-1 и Марсель в квалификации ЛЧ. Впрочем, есть у чехов и минусы – им не хватает идей изобретательности в позиционном наступлении. Чехи сильны в работе на переходных фазах, но при наличии мяча они просто направляют его во фланг, откуда идут подачи или прострелы.

Да, фланговая игра неплохо организована. Пражане создают численное большинство и умело открываются за спинами, но в целом такой футбол читабелен. Если не привозить после кроссов и не давать выиграть Славии ничейные мячи, то ее атака потускнеет.

В ответном матче СК Днепр-1 показал, что не следует игнорировать прессинг. Обязательно необходимо давить на чужой половине – это приносит дивиденды даже в виде голов. Правда, важно сохранять баланс, допускать минимум потерь и оставаться внимательным в обороне, ведь пражане молниеносно вылетают в контратаки. "Спортклубовцев" неделю назад наказывали за высокие позиции фулбеков и обрезки.

Способна ли на все это Заря? На прессинг – точно нет. Во-первых, команде не хватает сыгранности. Во-вторых, Ненад Лалатович в последних двух матчах даже не пытался оказывать высокое давление, сыграв в противоположном русле. Его подопечные садились в средний или низкий блок с тремя защитниками, пуляли длинные передачи и пытались убегать во фланговые контратаки.

Против Ворсклы это сработало (в первом тайме), но с Александрией было ноль моментов. Славия по духу ближе к "аграриям", ведь пражане работают в среднем блоке, вингеры стабильно страхуют фулбеков на флангах, да и вообще без мяча чехи надежны. Словом, позиционная атака у Зари отсутствует как класс, однако наличие двух центрбеков с топовым первым пасом и подвижные фланги остаются весьма опасным оружием.

Славия любит втягиваться на чужую половину, а за это надо наказывать. Тем более, что в строй вернулся Герреро. СК Днепр-1 сильно погорел на отсутствии лидера в атаке, однако у Зари с этим проблемы меньше. Хотя тревожит отсутствие Русина – он уже восстановился от травмы, но на последней тренировке Зари почувствовал боль в креплении приводящей мышцы, оставшись вне заявки.

Значительно больше вопросов вызывает состояние обороны. В теории, тройка защитников удобна для контроля пространства между линиями, ведь всегда есть кому выдернуться – и всегда есть подстраховка. На практике же ЦЗ Жордан под давлением Климчука удалился уже в первом туре, а Батагов в принципе не очень-то и защитник. Как следствие, моментов у ворот Турбаевского возникало достаточно – как и голов (6 пропущенных за 4 матча).

В последнем матче их не возникало как из-за нюансов игры Александрии, так и из-за улучшения физической формы. В стартовых турах Заря слишком часто сдувалась после перерыва, хотя до него демонстрировала высокую интенсивность – был даже прессинг. Сейчас же этих проблем нет – возможно, именно отказ от прессинга и сохраняет силы.

В целом, команда Ненада Лалатовича выглядит котом в мешке. По ней трудно сделать дальновидные выводы, ведь процесс перестройки после ухода Патрика ван Леувена, Бражка и Булецы только начался. Заря бывает разной не только в каждом матче, но и в каждом тайме. В этом кроется и опасность, и слабость луганчан.

Кадровая ситуация

Травмированные: Русин, Бутко, Данченко, Мацапура (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Славия Прага – Заря

Славия Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейрис, Дорли – Шранц, Лингр, Юречка – Ван Бурен

Заря: Турбаевский – Жордан, Батагов, Снурницын – Кирюханцев, Дрышлюк, Мишнев, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Славия сильнее. Поверить в проход Зари сквозь столь мощного соперника трудно, но опыт ответного матча СК Днепр-1 показал – даже с пражанами можно играть. К тому же, луганчане лучше подготовлены к борьбе с кроссами чехов, ведь подопечные Ненада Лалатовича обороняются пятеркой защитников. Да, они тоже привозные, но лучше иметь на одного игрока сзади больше, раз такие дела.

При этом не следует недооценивать опасность контратак Зари. При правильном тактическом плане наша команда способна создать чехам серьезные проблемы – именно поэтому мы не поставим на какой-то разгром. Счет будет рабочим, все решится в ответном матче, но дома Славия должна победить. Слишком уж она здесь сильна.