Славия – Динамо – видео голов и обзор матча

Динамо сыграло вничью со Славией в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча Славия – Динамо.

Динамо и Славия сыграли вничью в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

Динамо упустило победу над Славией в матче квалификации Лиги чемпионов

Киевляне открыли счет на 82-й минуте поединка. После передачи капитана Сергея Сидорчука отличился полузащитник Динамо Беньямин Вербич. Словенец реализовал выход практически один на один с голкипером.

Славия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Видео гола Вербича:

Однако киевляне не сумели удержать победу. Уже в компенсированное время Кендзёра сфолил в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Гушбауер.

Видео гола: Гушбауера:

Видеообзор матча: