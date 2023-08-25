"Сначала хочу поздравить всех украинцев с Днем Независимости Украины! По поводу игры – эту победу Славия заслужила. Были несколько хороших моментов у соперника в первом тайме, но наш голкипер, несмотря на поражение, был лучшим игроком сегодня. К сожалению, у нас в составе не было Русина, Бутка, Данченко, а это ребята из основы, которые всегда нам помогают.Команда выложилась на максимум своих сил.Нелегко было играть после 2-х дней в дороге, это морально и физически изматывает. В первой половине встречи нам, к сожалению , не удалось создавать моменты.Во второй половине они были, но мы их не реализовали.

Курьезное везение луганцев в видеообзоре матча Славия Прага – Заря – 2:0

Когда Славия сделала замену, вышел высокий нападающий, то руководство для игроков было играть с ним как можно ближе. Были хорошие моменты, как от Алефиренко, так и от Мичина, ребята пытались завершить возможности, но не суждено было. У соперника были яркие моменты, также забившие нам со стандарта. Славия в конце поединка показала свою силу, они работали наравне с нами на поле, но смогли на 90+ минуте забить еще мяч. Там, где соперник мог забивать, они не забили, а там, где гола могло не быть – забили. Все же благодарим наших игроков, они сегодня показали свой максимум, возвращаемся в Украину и возобновляем тренировки.

Мы вынуждены строить новую команду, ведь многие игроки, после того как в прошлом сезоне мы заняли 3-е место, покинули расположение клуба. Пока у нас все те игроки в команде, которые могут претендовать на топ-уровень в украинской Премьер-лиге, но еще много работы впереди, формируем новую команду. Этот поединок мог выглядеть иным образом, но есть то, что есть. Возвращаемся домой и готовимся к важному для нас матчу с Минаем

Шанс отыграться? Конечно, у футбола всегда есть шансы показать что-нибудь новое. 2:0 – это достаточно шаткий счет, который в любой момент времени может перевернуться в пользу проигравшей команды. На 100% будем показывать более агрессивный футбол в домашнем поединке. Мы надеемся, что это будет кардинально другая игра. Хотелось, конечно, играть на своем поле, в Украине на Авангарде. А будем играть снова на выезде. Но верим в нашу команду и ребят", – цитирует Лалатовича клубная пресс-служба Зари.

Напомним, Заря проиграла первый матч Славии (2:0), пропустив голы в конце выездной встречи. Ответный матч состоится в следующий четверг, 31 августа, старт встречи запланирован на 20:00.

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