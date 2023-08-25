"Спочатку хочу привітати всіх українців із Днем Незалежності України! Стосовно гри – цю перемогу Славія заслужила. Були декілька хороших моментів у суперника в першому таймі, але наш голкіпер, незважаючи на поразку, був найкращім гравцем сьогодні. На жаль, у нас у складі не було Русина, Бутка, Данченка, а це хлопці з основи, які завжди нам допомагають. Команда виклалася на максимум своїх сил. Нелегко було грати після 2-х днів в дорозі, це морально та фізично вимотує. У першій половині зустрічі нам, на жаль, не вдалося створювати моменти. В другій половині вони були, але ж ми їх не реалізували.

Курйозне везіння луганців у відеоогляді матчу Славія Прага – Зоря – 2:0

Коли Славія зробила зміну, вийшов високий нападник, то настанова для гравців була грати з ним якомога ближче. Були гарні моменти, як від Алефіренка, так і від Мічіна, хлопці намагалися завершити можливості, але не судилося. У суперника були яскраві моменти, також забили нам зі стандарту. Славія наприкінці поєдинку показала свою силу, вони працювали нарівні з нами на полі, але змогли на 90+ хвилині забити ще м’яч. Там, де суперник міг забивати, вони не забили, а там, де голу могло не бути – забили. Все ж таки дякуємо нашим гравцям, вони сьогодні показали свій максимум, повертаємося до України та поновлюємо тренування.

Ми змушені будувати нову команду, адже багато гравців, після того, як в минулому сезоні ми зайняли 3-є місце, залишили розташування клубу. Наразі, у нас всі ті гравці в команді, які можуть претендувати на топ-рівень в українській Прем’єр-лізі, але ще багато роботи попереду, формуємо нову команду. Цей поєдинок міг виглядати іншим чином, але є, те що є. Повертаємося додому і готуємося до важливого для нас матчу з Минаєм

Шанс відігратися? Звісно, у футболі завжди є шанси показати щось нове. 2:0 – це достатньо хиткий рахунок, який в будь-який момент часу може перевернутися на користь команди, яка програвала. На 100% будемо показувати більш агресивний футбол у домашньому поєдинку. Ми сподіваємося, що це буде кардинально інша гра. Хотілося б, звісно, грати на своєму полі, в Україні на Авангарді. А будемо грати знов на виїзді. Але віримо у нашу команду та хлоців", – цитує Лалатовіча клубна прес-служба Зорі.

Нагадаємо, Зоря програла перший матч Славії (2:0), пропустивши голи наприкінці виїздної зустрічі. Матч-відповідь відбудеться наступного четверга, 31 серпня, старт зустрічі заплановано на 20:00.

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