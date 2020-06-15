"Слава богу, що помітив, як Сидорчуку ногу ледь не відірвали": Леоненко обурений суддівством у матчі Зоря – Динамо

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко низько оцінив роботу арбітра Миколи Балакіна у матчі киян проти Зорі (3:1).

"Помилки Балакіна: не дав пенальті за руку Попова, не вилучив Кендзьору. Слава богу, що помітив, як Сидорчуку ногу ледь не відірвали.

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Юрченко, який пробив в поперечину, змусив Михайличенка зробити потрійну заміну. Це стало вирішальним фактором перемоги киян. Динамо до 60-ї хвилини взагалі не було, а іноді здавалося, що кияни в меншості грають. Зоря добре контролювала м'яч. Я не розумію Геллера, якщо він розпустить цю команду", – заявив Леоненко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Динамо змогло вирвати вольову перемогу 3:1 і вийти на чисте друге місце турнірної таблиці.

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