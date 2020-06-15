toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ЕЙБАР

"Слава богу, що помітив, як Сидорчуку ногу ледь не відірвали": Леоненко обурений суддівством у матчі Зоря – Динамо

08:00 1373 Читать на русском
"Слава богу, що помітив, як Сидорчуку ногу ледь не відірвали": Леоненко обурений суддівством у матчі Зоря – Динамо
Віктор Леоненко / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко низько оцінив роботу арбітра Миколи Балакіна у матчі киян проти Зорі (3:1).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

"Помилки Балакіна: не дав пенальті за руку Попова, не вилучив Кендзьору. Слава богу, що помітив, як Сидорчуку ногу ледь не відірвали.

Зоря – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Юрченко, який пробив в поперечину, змусив Михайличенка зробити потрійну заміну. Це стало вирішальним фактором перемоги киян. Динамо до 60-ї хвилини взагалі не було, а іноді здавалося, що кияни в меншості грають. Зоря добре контролювала м'яч. Я не розумію Геллера, якщо він розпустить цю команду", – заявив Леоненко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Динамо змогло вирвати вольову перемогу 3:1 і вийти на чисте друге місце турнірної таблиці.

Михайличенко зробив фінт вухами, "косарі, женці" і природний феномен Шабанова – гостра реакція соцмереж на Зоря – Динамо

blog_ava
Лунін відреагував на чутки про повернення в Реал
06:30
1360
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Зоря - Динамо Віктор Леоненко Микола Балакін Микола Балакін
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
32
хв
Леванте
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук