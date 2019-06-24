"Слава богу, что он свалил", – голкипер Брайтона провел Азара с АПЛ "теплыми" словами

Австралийский вратарь Мэтью Райан не будет скучать по бывшей звезде Челси.

Игрок "чаек" остроумно прокомментировал трансфер Эдена Азара в мадридскьий Реал.

Сарри рассказал о проблемах, которые создавал Азар во время работы в Челси

"Думаю, что в четырех наших матчах я не отбил ни одного удара Азара. Или удар был заблокирован, или он не попадал в створ, или он забивал гол. Это печальный факт, так что слава богу, он свалил в другой клуб. Спасибо Реалу за это.

Я хотел бы иметь возможность снова встретиться с ним и остановить его – это моя мотивация", – рассказал Райан Fox Football Podcast.

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