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Сарри рассказал о проблемах, которые создавал Азар во время работы в Челси

21:19 187 Читати українською
Сарри рассказал о проблемах, которые создавал Азар во время работы в Челси
Маурицио Сарри и Эден Азар / Reuters

Итальянский тренер вспомнил, что Эден Азар был далеко не идеальным подопечным в лондонском клубе.

По мнению Сарри, бельгиец требовал особого статуса в его бывшей команде.

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"В последние годы я использовал схему 4-3-3, но эта схема в Челси и Наполи имела много различий.

Мы должны были учитывать характеристики Азара, поскольку он способен изменить игру, но его присутствие на поле вызвало проблемы в защите, над которыми мы должны были работать", – цитирует новоиспеченного тренера Ювентуса AS.

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Напомним, Сарри и Азар покинули Челси по окончании сезона 2018/19. Игрок сборной Бельгии перешел в мадридский Реал, а 60-летний специалист возглавил чемпиона Италии, Ювентус.

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