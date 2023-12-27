Украинский форвард Николай Ковталюк уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Недавно Виктор Скрипник возглавил харьковский Металлист 1925, покинув пост наставника полтавской Ворсклы. Специалист активно ищет варианты усиления для харьковчан на трансферном рынке.

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По информации SportArena, тренер лично заинтересован в приобретении украинского форварда Николая Ковталюка, ныне выступающего за грузинский клуб Дила.

Стоит отметить, что именно Ковталюк помог Дили выбить Ворсклу из нынешнего розыгрыша Лиги конференций (2:1, 1:3), забив полтавчанам в обоих матчах.

В нынешнем сезоне Николай забил за Дилу 13 голов в 35 матчах. Три мяча на его счету в квалификации еврокубков.

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