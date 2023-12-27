Український форвард Микола Ковталюк вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

Нещодавно Віктор Скрипник очолив харківський Металіст 1925, покинувши посаду наставника полтавської Ворскли. Фахівець активно шукає варіанти підсилення для харків'ян на трансферному ринку.

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За інформацією SportArena, тренер особисто зацікавлений у придбанні українського форварда Миколи Ковталюка, який нині виступає за грузинський клуб Діла.

Варто зазначити, що саме Ковталюк допоміг Ділі вибити Ворсклу з цьогорічного розіграшу Ліги конференцій (2:1, 1:3), забивши полтавцям в обох матчах.

У нинішньому сезоні Микола забив за Ділу 13 голів у 35 матчах. Три м'ячі на його рахунку у кваліфікації єврокубків.

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