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Скрипник: Заре действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как Шахтер

18:27 20 Читати українською
Скрипник: Заре действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как Шахтер
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от поединка 23-го тура УПЛ против Шахтера (1:0).

83’ Богдан Михайличенко
 
83’ Богдан Михайличенко

"Рады, что обыграли Шахтер. Не каждый раз обыгрывает эту команду. Мы дважды в первой части играли и при хорошей игре дважды уступили. Сегодня нам удалось победить, и вся борьба еще впереди. Такие матчи придают уверенности на будущее. Сегодня нам действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как Шахтер. Мы в них учимся и проводим хорошие игры. С этих матчей мы больше берем позитива и более развиваемся.

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Мы впервые играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче. События, которые происходят во всем мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Дождемся вторника. Мы готовы ко всему. К паузе или прекращению чемпионата.

Я думаю, что нужно сделать паузу. Давайте успокоимся, а потом все вместе с болельщиками награемось в футбол. Будем радоваться футболу, а не переживать за то, что сейчас происходит в мире. Лучше сделать паузу и дождаться того момента, когда все вместе будем радоваться спорта. Вся борьба еще впереди. Мы с пониманием отнесемся к любому будущего решения и ждем вторника", – приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, Заря минимально обыграла Шахтер (1:0) в матче 23-го тура УПЛ благодаря голу Михайличенко.

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