Заря переиграла Шахтер и обошла Динамо до матча киевлян благодаря голу экс-динамовца

Заря била Шахтер (1:0) в центральной игре 23-го тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Команда Скрипника занимала третье место, отставая от "горняков" на 16 очков. В первой части чемпионата Украины дончане одержали две минимальные победы, хотя до последнего счет оставался равным. Шахтер все свои вопросы в УПЛ практически решил, а вот победа в Вольфсбурге открывал путь в четвертьфинал Лиги Европы. Впрочем, ответный матч ЛЕ перенесен из-за коронавируса, поэтому Каштру мог обойтись и без большой ротации.

Заря – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

4:0 по фолам в "пользу" Зари – это и весь итог очень печальных 10 минут на старте встречи без зрителей. Коноплянка пытался заострять на левом фланге. То прошел и прострелил в соперника, то пробил так, что могло показаться, будто просто не выполнил навес. Луганская команда проснулась на 14-й. Сначала Тымчик врывался справа, потом Михайличенко навешивал слева. Первый удар Леднева "горняки" заблокировали, но снаряд отскочил к Юрченко, которого очень уверенно накрыл Трубин – 18-летний вратарь, неожиданно переместивший Пятова в запас.

Много борьбы выигрывает Заря вблизи штрафной Шахтера, а дальше уже не хватает исполнительского класса. Коноплянка на 18-й минуте нанес первый удар гостей в створ – без проблем для Махарадзе. Марлос подал угловой, голкипер хозяев пролетел в воздухе, но ни Матвиенко, ни Мораес не дотянулись на дальней штанге – а им уже никто не мог помешать. Иванисеня приложился издали, слишком слабо, чтобы поразить Трубина. Тайсон облетел нескольких игроков Зари, Марлос тонко оставил в дураках еще трио – только Михайличенко стал на пути удара/прострела. А не было ли там руки? Повторы не слишком качественные, но такое впечатление могло сложиться.

Коноплянка классно бросил Матвиенко в прорыв. Украинский Исмаиили пробросил защитников и вратаря, и только Чеберко опередил Мораеса перед пустыми воротами. Хочолава пробил с лета слишком высоко. Марлос получил море времени в штрафной, чтобы подработать под правую ногу – прицел также подвел. Кабаев едва подправил кросс Михайличенко. Для Трубина это в который раз не стало проблемой. Неплохо разыграли на грани офсайда хозяева. Кабаев вывел Кочергина на свидание с Трубиным – вратарь Шахтера и здесь выиграл дуэль, хотя боковой судья поднял флажок.

Невозможно понять, зачем столько поспешных дальних ударов снова и снова выполняет команда Скрипника – соперники спокойно все это нейтрализуют. Мораес дважды подряд падает на газон с болезненными ощущениями. Раз за разом ошибаются дончане под высоким прессингом вблизи своей штрафной и в центре поля. Хомченовский наконец-то умело выдержал паузу и покатил Кабаеву. Владислав подобрал под правую ногу и выкрутил в дальний угол – Трубин красиво потянул. Еще одна перспективная атака от Тымчика без положительного завершения после удара партнера.

Хочолава грубо сыграл против Леднева в воздушной борьбе. И коленом в спину, и шипами бутс в кость. Это травма арендованного динамовца и вынужденная замена. Заря перестреляла Шахтер в первые 45 минут: 9:4 по ударам в целом, 4:1 по попаданиям в створ. Хотя моменты "горняков" поострее, хозяева чаще позволяют команде Каштру бить из пределов штрафной. В целом же равная игра. Луганский клуб остро огрызается и чаще большинства других клубов УПЛ заставляет лидера чемпионата играть без мяча.

На старте второго тайма Хомченовский попал в район плеча Хочолаве - судья не свистнул острый штрафной. В ответной атаке Патрик пробивал с расстрельной дистанции – Махарадзе парировал удар в упор. Хомченовского вывели в штрафную, но тот вместо удара отдал пас слишком назад. Иванисеня попытался спасти перспективную атаку, но не попал. Еще одна вынужденная замена Зари на 49-й. Громов заменил Хомченовского. Кабаев тонко подал на линию вратарской. Никто не мешал забить, однако Громов пробил головой мимо цели. Лучший момент матча. Трубин неудачно выбил рукой. Юрченко перехватил и поспешил с дальним ударом. Коноплянка блестяще обыграл Тымчика, но обвести Махарадзе не сумел - эффектный сейв.

Трижды подряд Матвиенко мог отличиться результативным действием. Пытался замкнуть подачу с углового, навешивал на голову Майкона и остро врывался едва ли не во вратарскую с последующим прострелом - Заря отбилась и огрызнулась несколькими ударами без прицела. Коваленко заменил Коноплянку на 67-й, а Тете дает отдохнуть Марлосу, который после перерыва оставался в тени. Тайсон классно заводил атаку. Обыгрался с Мораесом и отдал направо. Тете затянул с ударом. Коваленко первый на отскоке. Удар над воротами. Ошибся Хочолава, пытаясь отдать назад после дальнего паса. Кабаев перехватил, а вот обыграть Трубина не сумел.

Иванисеня классно разрезал защиту одним пасом. Кабаев снова выходил на свидание с голкипером и проиграл дуэль. Трубин ногами парировал. А вот и первый гол. Бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко пушечным ударом с лета прошил Трубина. Никто не прикрывал левого защитника Зари, которому Хочолава случайно сбросил мяч после подачи Юрченко с углового. Кочергин классно прошел по левому флангу, Трубин выбивал в борьбе с Перовичем, который заменил Кабаева. Удар в пустые ворота чудом выбил Матвиенко. Тайсон продрался слева и выложил идеально под удар. Майкон банально простил Зарю, которая набирает 46 пунктов и до матча Динамо с Десной на 1 балл обходит киевлян в борьбе за второе место. Шахтер остается лидером (59 очков), несмотря на второе поражение за последние 3 выездных матча в УПЛ.