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Скрипник возглавил Ригу

21:37 73 Читати українською
Скрипник возглавил Ригу
Виктор Скрипник возглавил Ригу / Фото: официальный сайт ФК Рига

Украинский тренер Виктор Скрипник стал наставником футбольного клуба из столицы Латвии.

ФК Рига объявил о назначении на пост главного тренера команды украинского специалиста Виктора Скрипника, информирует официальный сайт клуба.

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Предыдущим местом работы украинца был бременский Вердер, где он в период с 2014 по 2016 годы был главным тренером команды.

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После 14 туров ФК Рига занимает второе место чемпионата Латвии.

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