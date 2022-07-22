Начало феерии положил Степанюк, головой замкнувший силовую подачу с фланга. Через 9 минут АИК отыгрался, когда Стефанелли позволили избежать офсайда и дважды расстрелять Ризныка. До перерыва команды еще раз обменялись голами – Козыренко и Ларссону удались хорошие удары в районе линии штрафной.

Ворскла победила АИК в матче квалификации Лиги конференций с пятью голами – шедевр Челядина украсил дебют Скрипника

Победу Ворскле принес 22-летний Челядин. Артем протянул мяч из центра поля и мощным дальним ударом вколотил мяч в правую девятку – 3:2. Через 6 дней, 27 июля команды на этом же стадионе сойдутся снова и определят победителя дуэли.