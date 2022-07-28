"Конечно, 7 месяцев без футбола невозможно никак спрятать. Возможно, в первом матче было больше эмоций, потому что первая игра за 7 месяцев, хороший стадион, публика. Но когда доходит дело до серьезного, то есть такие просчеты, которые становятся решающими.

АИК – Ворскла – 2:0 – видео голов

Вынуждены замены уже в первом тайме, затем вылетали люди, играющие ведущую роль в команде. Пока сложно их заменить. Не могу сказать плохих слов о выходивших ребятах. Делали все, что могли. Были моменты, но не забили. Пропустили дважды, там рикошет, там чуть-чуть такое…

Поздравляем соперника с победой. Было видно, что все игроки выложились по полной. Многих судороги хватали, все силы остались на поле. Сказался класс оппонента. Мы разочарованы, но покидаем Стокгольм с высоко приподнятой головой. Остается пожелать АИКу как можно дальше пройти в этом турнире", – сказал Скрипник во время послематчевой пресс-конференции.

Ворскла скандально проиграла АИКу – старые проблемы футбола Скрипника стоили еврокубков, а УЕФА нужны технологии