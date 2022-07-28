"Звісно, 7 місяців без футболу неможливо ніяк сховати. Можливо, в першому матчі було більше емоцій, тому що перша гра за 7 місяців, хороший стадіон, публіка. Але коли доходить справа до серйозного, то є такі прорахунки, які стають вирішальними.

АІК – Ворскла – 2:0 – відео голів

Вимушені заміни вже в першому таймі, потім вилітали люди, які грають провідну роль у команді. Наразі складно їх замінити. Не можу сказати поганих слів про тих хлопців, які виходили. Робили все, що могли. Були моменти, але не забили. Пропустили двічі, там рикошет, там трохи таке…

Вітаємо суперника з перемогою. Було видно, що всі гравці виклалися наповну. Багатьох судоми хапали, всі сили залишилися на полі. Дався взнаки клас опонента. Ми розчаровані, але покидаємо Стокгольм з високо піднятою головою. Залишається побажати АІКу якнайдалі пройти в цьому турнірі", – сказав Скрипник під час післяматчевої прес-конференції.

Ворскла скандально програла АІКу – старі проблеми футболу Скрипника коштували єврокубків, а УЄФА потрібні технології