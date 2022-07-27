Ворскла и АИК на равных проводили первый тайм, в котором полтавчане неожиданно пропустили на последних минутах. Джо Мендес подхватил мяч на правом углу штрафной и пробил – мяч с рикошетом оказался в воротах.

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Второй тайм завершился без голов и игра перешла в овертаймы. Первый из них также не подарил голов, а вот во втором АИК забил тот самый скандальный гол. После подачи с углового Бьорнстрем нанес удар, Ризнык после рикошета выбил мяч с линии ворот, а другой игрок АИКа добивая, попал в ногу вратаря. Впрочем, судья решил, что первый удар стал результативным. Именно этот мяч и определил судьбу поединка.