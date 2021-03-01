Скрипник признан лучшим тренером 16-го тура УПЛ
11:20 - Читати українською
Украинская Премьер-лига подвела итоги напряженного 16-го тура.
Виктор Скрипник получил заслуженное звание Лучший тренер тура, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Наставник Зари получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии. Его команда вырвала победу над Шахтером на последних секундах и сократила отставание от второго места. Теперь Зарю от "горняков" отделяют 4 пункта.
Уже в следующем туре "мужики" Виктора Скрипника на домашнем поле будут принимать Львов. Матч запланирован на 7 марта в 17:00.
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