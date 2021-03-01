Виктор Скрипник получил заслуженное звание Лучший тренер тура, сообщает официальный сайт УПЛ.

Скрипник – о победе над Шахтером: После удаления – тянули время, чтобы хотя бы вничью сыграть

Наставник Зари получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии. Его команда вырвала победу над Шахтером на последних секундах и сократила отставание от второго места. Теперь Зарю от "горняков" отделяют 4 пункта.

Уже в следующем туре "мужики" Виктора Скрипника на домашнем поле будут принимать Львов. Матч запланирован на 7 марта в 17:00.

Заря в меньшинстве обыграла Шахтер в зрелищном матче тура – сработала замена Скрипника, первое поражение Каштру в УПЛ