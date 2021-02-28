"Не каждый раз удается обыграть Шахтер в Киеве. Мы очень довольны. Я сам удивился, что мы еще вдесятером выбежали. Не просто на удержание сыграли. Комплименты только.

"Шахтер показал свою лучшую игру против Зари под моим руководством", – Каштру не согласился с результатом матча

Терпели, можно так сказать. Шахтер – наш флагман вместе с Динамо, есть чему учиться. Мы терпели, ждали своего шанса. Играли вперед, как позволял соперник.

Когда играешь ромбом – надо два агрессивных нападающих. Но мы очень довольны, как сыграли в первом тайме. У нас были хорошие моменты, не просто забить, а цельные в плане атаки по фазам. Мы выиграли, все нюансы важны.

Установки после удаления? Бежать вперед, что ли? Конечно, тянули время, чтобы хотя бы вничью сыграть. Но еще раз говорю: комплимент. Сайядманеш в моменте просто разобрался, пробег, посмотрел, отдал. Ивансеня сделал рывок на полной скорости 40 метров, верил, что у него получится. Очень приятно.

Замахнуться на второе место? Посмотрим. От матча к матчу работаем. Сейчас будет не так легко с Вересом, Львовом, Динамо", – сказал Скрипник для ТК Футбол.

Шахтер остался вторым в таблице УПЛ, Заря с матчем в запасе отстает от "горняков" лишь на 4 очка.

Заря в меньшинстве обыграла Шахтер в зрелищном матче тура – сработала замена Скрипника, первое поражение Каштру в УПЛ