"Чемпионат Европы понравился. Интересные участники и игры. Ничего удивительного не было. Велосипед никто не придумывал. Все играли по своим возможностям.

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Относительно выступлений сборной Украины – все понимали, что нужно выйти из группы. Задание было выполнено. Все равно будет наверняка анализ, и все понимают, что есть топовые игры, на которые надо равняться и держать марку. А для этого в комплексе нужны и хороший чемпионат, и структура детско-юношеского футбола.

Учитывая опыт этого чемпионата, можно будет делать какие-то шаги вперед. Хочется, чтобы в топовых матчах мы играли с позиции силы, а не только показывали реакцию", - отметил Скрипник в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, сборная Украины добралась до 1/4 финала Евро-2020, где была разбита Англией (0:4). Чемпионом Европы же стала Италия.

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