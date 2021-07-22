"Чемпіонат Європи сподобався. Цікаві учасники та ігри. Нічого дивного не було. Велосипед ніхто не придумував. Всі грали за своїми можливостями.

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Щодо виступів збірної України – всі розуміли, що потрібно вийти з групи. Завдання було виконано. Все одно буде напевно аналіз, і всі розуміють, що є топові ігри, на які треба рівнятися і тримати марку. А для цього в комплексі потрібен і хороший чемпіонат, і структура дитячо-юнацького футболу.

З огляду на досвід цього чемпіонату, можна буде робити якісь кроки вперед. Хочеться, щоб в топових матчах ми грали з позиції сили, а не тільки показували реакцію", – зазначив Скрипник у коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, збірна України дісталась до 1/4 фіналу Євро-2020, де була розбита Англією (0:4). Чемпіоном Європи же стала Італія.

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