Украинца уже давно связывают с переходом в Бенфику. Однако для трансфера Яремчука необходимо выполнение хотя бы одного из двух важных условий, утверждает Record.

Яремчук и Безус пропустят старт евросезона

Культовое португальское издание 22 июля посвятило первую полосу украинскому нападающему. "Яремчук на распутье", – говорится в заголовке. Отмечается, что "орлы" уже контактировали с Гентом, который хочет получить не менее 15 миллионов евро за своего лидера.

Для Бенфики это довольно значительная сумма, но она готова ее потратить. Португальский гранд планирует активизировать переговоры в случае успешного преодоления квалификации ЛЧ и возможной потери швейцарского нападающего Хариса Сеферовича.

К слову, последний стал настоящим героем Евро-2020. Именно его дубль в ворота сборной Франции помог выбить действующих чемпионов мира уже в 1/8 финала. На клубном уровне Сеферович в прошлом сезоне провел 48 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 6 ассистов. В ближайшее время Харис может перебраться в Вулверхэмптон.

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