Скрипник ответил на слухи о переговорах с Динамо

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал информацию о своем возможном переходе в киевское Динамо.

"По Динамо уже было опровержения, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь – сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в Локомотиве и московском Динамо – слухи футбола, не больше.

Суркис прокомментировал информацию о договоренности Динамо со Скрыпником

Одно могу сказать – у меня действующий контракт с футбольным клубом Заря, и меня здесь сейчас все устраивает. Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и в любой команды, но их можно решить, все будет нормально.

Карантин? Сидим по домам, работаем в телефонном и интернет-режиме. Также смотрю телевизор, всего понемногу. Именно вот только что его выключил, надо на что-то другое переключиться. Что касается ухода из клуба Сергея Рафаилова, то скажу одно – мы все переживаем", – цитирует Скрипника Footboom.

Напомним, раньше журналист Футбольного формата Олег Ящук сообщил, что наставник Зари может возглавить киевское Динамо. Однако президент "бело-синих" категорически опроверг информацию о переговорах со Скрыпником.

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