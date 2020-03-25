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Суркис прокомментировал информацию о договоренности Динамо со Скрипником

19:54 358 Читати українською
Суркис прокомментировал информацию о договоренности Динамо со Скрипником
Игорь Суркис / фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис призвал не распространять ложную информацию о киевской команде.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19, некоторые люди предпочитают придумывать новости о Динамо. Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности.

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Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщение о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь.

А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб Динамо осуществит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

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