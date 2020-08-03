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Скрипник не возглавит СК Днепр-1 – СМИ называют Коломойского виновником срыва переговоров

18:11 - Читати українською
Скрипник не возглавит СК Днепр-1 – СМИ называют Коломойского виновником срыва переговоров
Виктор Скрипник / Фото ФК Заря

Похоже, Дмитрий Михайленко останется на тренерском мостике днепровского клуба.

Виктор Скрипник не получит должность главного тренера СК Днепр-1, сообщает Tribuna.com.

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По информации источника, 50-летний специалист Зари вел переговоры с исполнительным директором днепрян Андреем Русолом, но окончательное решение принимал Игорь Коломойский, который и ответил отказом.

Сейчас наставником СК Днепр-1 остается Дмитрий Михайленко, с которым днепряне финишировали на 7-й строчке в прошлом сезоне УПЛ.

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Теги
Виктор Виктор Скрипник Заря Заря Игорь Коломойский Дмитрий Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Андрей Русол
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