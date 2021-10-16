"У нас было две недели или 10 дней паузы. Мы готовились досконально, хотели играть агрессивно, что у нас, бывало, получалось, и накрывать в высокой зоне. Мы понимали, как Шахтер выходит, но индивидуальный класс футболистов соперника сегодня сделал большую разницу.

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Я ничего не стал бы переигрывать. Здесь дело случая. Первый гол: попади правильно – и выбил мяч, но чиркнул – и выход один на один. Все эти нюансы сегодня сыграли против нас. У нас был хороший момент при счете 1:0, когда мы накрыли в чужой штрафной, Шахаб пробивал, но не попал. За такие моменты с такими соперниками цепляешься – и потом чуть увереннее себя чувствуешь.

Мы не проигрывали Шахтеру четыре последних матча в УПЛ. На этот раз поздравляем Шахтер с победой и желаем удачи во вторник. А мы готовимся дальше", – цитирует Скрипника официальный сайт "горняков".

Напомним, в стартовом матче 11-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский разгромил Зарю со счетом 6:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Луганчане с 20-ю баллами идут четвертыми.

Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать